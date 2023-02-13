Калининградский гонщик выиграл золото заезда на выносливость в ОАЭ

Фото: предоставлено представителями гонщика.

Не зря его называли одним из самых перспективных гонщиков Азиатской серии Ле-Ман (Asian Le Mans Series), престижной автогонки на выносливость, которая сейчас проходит в ОАЭ. В Дубае калининградский спортсмен Вячеслав Гутак в составе команды MV2S Racing занял первое место. Об этом сообщает motorsport.com.

«19-летний Вячеслав Гутак, который успел поучаствовать в AsLMS год назад в составе G-Drive Racing, в этот раз стал победителем в зачете LMP3. Вместе с напарниками они стартовали пятыми, но смогли пробиться к победе за рулем прототипа Ligier команды MV2S», – говорится в сообщении.

Как рассказывала представитель спортсмена Ирина Куранова, состав спортивной серии в этом году силен как никогда ранее: в классе LMP3, в котором и выступает Вячеслав, представлено 15 экипажей.

Весь 2022 год Вячеслав посвятил серьезной подготовке и тестам. Более 12 уик-эндов было отработано на разных трассах в Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Франции. И вот – результат.

Слава занимается автомобильным спортом с 12 лет. В 2019 году, когда ему было 16, он выиграл этап чемпионата Лос-Анджелеса по картингу. Тогда гонять пришлось по 40-градусной жаре.

В том же 2019 году наш земляк стал победителем международных гонок в Грузии и выиграл бронзу на этапе Кубка России по картингу.

СПРАВКА «КП»

«24 часа Ле-Мана» (24 Heures du Mans) – престижная и самая знаменитая автогонка на выносливость. Начиная с 1923 г. ежегодно проходит во французском городке Ле-Ман на автодроме «Сарта».

Гонки ставят задачу не только добиться максимальных скоростей, но и обеспечить экономичность вкупе с надежностью машин. Победителем в своем классе считается экипаж, прошедший наибольшее число кругов по прошествии 24 часов с минимальными потерями ресурсов.