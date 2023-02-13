В Светлогорске начали обследование знаменитой водонапорной башни Раушена

. Фото: Александр КАТЕРУША

Научно-производственный центр по охране памятников начал научно-исследовательские и изыскательские работы на здании водогрязелечебницы с водонапорной башней в Светлогорске.

Как сообщается на страничке организации во «ВКонтакте», специалисты уже выявили проблемные участки.

«Начали разработку проекта предметов охраны памятника в целях максимального сохранения его архитектурного облика, конструктивных элементов и акцентирующих деталей фасадов», - говорится в сообщении организации.

После проведения предпроектных работ планируется разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта.

Водогрязелечебница Раушена выполнена в стиле национального романтизма, с элементами югендстиля.

Водогрязелечебница предназначалась в основном для купания в морской воде тех посетителей Раушена, которым был труден спуск к морю по крутым дюнам, а также для принятия лечебных ванн.

Кроме того, город нуждался в собственной электростанции, которая обслуживала бы в первую очередь здания с теплыми ваннами, требовавшими подогрева морской воды. В комплексе были успешно соединены функции лечебного учреждения, помещения административного и сугубо технического назначения, были включены публичные функции, которые исполняли читальня и смотровая башня.