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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 7:00

Под Калининградом поезд насмерть сбил лося

Транспортная полиция проводит расследование инцидента
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля. Около двух часов дня в дежурную часть Западного линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 101-м километре железнодорожного перегона Калининград - Советск пригородный дизель-поезд сбил вышедшего наперерез лося.

В результате лесной властелин от полученных при столкновении с подвижным составом травм погиб на месте. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, информация по факту смерти животного передана в комитет по охране природы.

По данным на апрель прошлого года, в Калининградской области насчитывалось 1329 лосей.