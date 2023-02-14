Под Калининградом поезд насмерть сбил лося

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля. Около двух часов дня в дежурную часть Западного линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 101-м километре железнодорожного перегона Калининград - Советск пригородный дизель-поезд сбил вышедшего наперерез лося.

В результате лесной властелин от полученных при столкновении с подвижным составом травм погиб на месте. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, информация по факту смерти животного передана в комитет по охране природы.

По данным на апрель прошлого года, в Калининградской области насчитывалось 1329 лосей.