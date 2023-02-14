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НовостиПолитика14 февраля 2023 7:24

В Калининградской области начались учения вертолетчиков

Экипажам ударных Ми-24 морской авиации Балтфлота предстоит выполнить ряд сложных задач
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

На территории Калининградской области проходят летно-тактические учения эскадрильи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота. В плановом мероприятии задействовано более 10 экипажей.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, вертолетчикам предстоит выполнить около 50 плановых вылетов, произвести бомбометания, отработать задачи по нанесению огневого поражения по морским и наземным целям с использованием ракетно-пушечного вооружения боевых машин. Также будут отработаны элементы простого и сложного пилотирования и выполнены задачи огневой поддержки корабельных ударных групп и наземных группировок войск.

Учения продлятся несколько суток.