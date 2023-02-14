Калининградский губернатор встретился с кинематографистами

В понедельник, 13 февраля, состоялась рабочая встреча губернатора Антона Алиханова и представителей резерва киноспециалистов (прошедших профильное обучение и регулярно работающих на съемочных площадках) Калининградской области. Обсуждалось дальнейшее развитие индустрии в регионе: например, участники встречи говорили об учреждении денежного гранта на создание фильма и открытие кинолаборатории. Губернатор заверил, что все предложения приняты к сведению и будут проработаны. Он также напомнил, что с 2017 года областные власти компенсируют производителям фильмов часть затрат на их создание.

Однако, по мнению Алиханова, одних только рибейтов для развития системы местного кинематографа недостаточно.

- Нужны специалисты, которые будут работать непосредственно в области, а не наездами из других регионов, - подчеркнул губернатор.