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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:22

В Калининграде отремонтируют самый романтичный фонтан

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде власти намерены отремонтировать фонтан-ручеек на территории Верхнего озера. В мэрии его назвали самым романтичным в городе.

«Накануне Дня всех влюбленных наша Служба заказчика опубликовала аукцион на ремонт, пожалуй, самого романтичного фонтана Калининграда – «Голубого ручейка». Судя по обилию замочков на ограждениях, эту локацию особо облюбовали свадебные фотографы», - говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, цена контракта составляет 2,9 млн рублей.

Работы должны завершить к середине апреля. Фонтан будет оборудован подсветкой.