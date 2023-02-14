В Калининграде отремонтируют самый романтичный фонтан

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде власти намерены отремонтировать фонтан-ручеек на территории Верхнего озера. В мэрии его назвали самым романтичным в городе.

«Накануне Дня всех влюбленных наша Служба заказчика опубликовала аукцион на ремонт, пожалуй, самого романтичного фонтана Калининграда – «Голубого ручейка». Судя по обилию замочков на ограждениях, эту локацию особо облюбовали свадебные фотографы», - говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, цена контракта составляет 2,9 млн рублей.

Работы должны завершить к середине апреля. Фонтан будет оборудован подсветкой.