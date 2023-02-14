Уличную разметку в Калининграде обещают обновить к 1 июня

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В Калининграде работы по нанесению новой дорожной разметки начнутся весной, когда позволит температура. К 1 июня работы обещают завершить. Об этом во время оперативного совещания в мэрии Калининграда сказал Николай Уханов, руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

- Основные объемы работ будем выполнять в марте, апреле и мае. Одновременно мы синхронизируем работы по разметке. Контракт заключен, - сказал Николай Уханов.

- К нашему празднику, к Дню защиты детей, к 1 июня, у нас будет обновлена разметка в Калининграде? – спросила сити-менеджер Елена Дятлова.

- Да, планы такие. Отдельно планируем работы к 9 мая, - сказал чиновник в ответ.

Он отметил, что разметку службы наносят два раза в год: весной и накануне учебного года.