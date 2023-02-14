В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 февраля нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде во вторник, 14 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 21 улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по адресам:
- ул. Ольховая 1-19,2,4
пл. Октябрьская 11-13,8-20,20б,28,30, 15-51
ул. Кленовая 2-12,9-23
ул. Фабричная 5,7,13,15-25
ул. Осиновая 2-6
ул. П. Морозова 10-26, 5-59,6-46,7а,(д/с№78),36а, 42а
ул. Сосновая 2, 3-5;
ул. Книжная 1-7,1а,2-14, 2а-б,10
ул. Минусинская 18
- ул. Березовая 1-35,10-24
ул. Камская 6,6а,7-25,8,8а,б,33-45
ул. Киевская159,161;
- ул. Новый вал 23 (МАОУГимназия№1)
наб. Старопрегольская 2,8,8а,10-18
пр-кт Ленинский 83а-д
ул. Эпроновская 20;
- ул. Куйбышева 15-89,27б,65а
ул. А. Невского 32
На ул. Хрисанфова 1-13,2-14
ул. Гавриленко 16,18,21-29
ул. Габайдулина15-31, 28-56,17а
От холодной воды с 10.00 до 17.00 «Водоканал» отключит потребителей по ул. Черняховского 78, ул. Сергеева 59,(МБУ СШОР№10),61, ул. Пролетарская 66а(МАОУ СОШ№31)72а-74а,б,78,80а, (д/с№105), а также на ул. О. Кошевого 3 .
- с 10.00 до 15.00 – ул. Парт. Железняка 19 и ул. Зеленая 23,70;
- ремонтные работы на 100-мм водоводе продлятся с 10.00 до 16.00 с отключением домов по ул. Марш. Новикова 2-16,5.7,17,19,22,24.