В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 14 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 21 улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

- ул. Ольховая 1-19,2,4

пл. Октябрьская 11-13,8-20,20б,28,30, 15-51

ул. Кленовая 2-12,9-23

ул. Фабричная 5,7,13,15-25

ул. Осиновая 2-6

ул. П. Морозова 10-26, 5-59,6-46,7а,(д/с№78),36а, 42а

ул. Сосновая 2, 3-5;

ул. Книжная 1-7,1а,2-14, 2а-б,10

ул. Минусинская 18

- ул. Березовая 1-35,10-24

ул. Камская 6,6а,7-25,8,8а,б,33-45

ул. Киевская159,161;

- ул. Новый вал 23 (МАОУГимназия№1)

наб. Старопрегольская 2,8,8а,10-18

пр-кт Ленинский 83а-д

ул. Эпроновская 20;

- ул. Куйбышева 15-89,27б,65а

ул. А. Невского 32

На ул. Хрисанфова 1-13,2-14

ул. Гавриленко 16,18,21-29

ул. Габайдулина15-31, 28-56,17а

От холодной воды с 10.00 до 17.00 «Водоканал» отключит потребителей по ул. Черняховского 78, ул. Сергеева 59,(МБУ СШОР№10),61, ул. Пролетарская 66а(МАОУ СОШ№31)72а-74а,б,78,80а, (д/с№105), а также на ул. О. Кошевого 3 .

- с 10.00 до 15.00 – ул. Парт. Железняка 19 и ул. Зеленая 23,70;

- ремонтные работы на 100-мм водоводе продлятся с 10.00 до 16.00 с отключением домов по ул. Марш. Новикова 2-16,5.7,17,19,22,24.