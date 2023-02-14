Калининградка зарезала мужа, угрожавшего ей убийством

. Фото: Александр Подгорчук

В Зеленоградске будут судить местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел вечером 9 марта 2022 года в одном из садовых товариществ. По версии следствия, пьяный мужчина с силой схватил жену за руки и стал угрожать убийством.

Испугавшись за свою жизнь, женщина схватила кухонный нож и нанесла супругу один удар в живот. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Судебное заседание назначено на 14 февраля.