Елена Дятлова призвала открыть музеи во всех школах Калининграда

. Фото: Александр КАТЕРУША

Во всех школах Калининграда нужно открыть музеи. Об этом 14 февраля во время оперативного совещания в мэрии сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- У меня есть поручения, которые касаются 2023 года. Есть национальный проект патриотического воспитания, есть ряд показателей, по которым нас оценивает министерство образования Калининградской области. Нам необходимо во всех школах открыть музеи, спортивные секции, - сказала сити-менеджер.

Глава администрации попросила уделить этому особое внимание.

- У нас не все хорошо по этому показателю, и мы все это знаем, - заключила Елена Дятлова.

Сроки открытия музеев в школах не были обозначены.