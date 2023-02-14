Калининград вошел в тройку самых романтичных городов России

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Сервисы Работа.ру и 2GIS провели исследование и выяснили, какие города россияне считают самыми романтичными. В опросе приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов страны..

Калининград занял третье место среди самых романтичных городов России, по мнению россиян, так ответили 22 процента опрошенных. В первую очередь в городе отмечают близость к морю и красивую природу, а также большое количество парков и скверов.

Самым романтичным городом страны, по мнению россиян, является Санкт-Петербург. Опрошенные выбирают город за его красивую архитектуру, большое количество парков и скверов.

В тройку лидеров также вошел Сочи. Особенно важным преимуществом оказались близость к морю и красивая природа, а также красивая архитектура и ландшафт.