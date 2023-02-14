В Калининграде проведут «сплошные перекрытия» для ремонта дорог

Дороги обещают привести в порядок к лету. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградцам придется готовиться к масштабным ремонтным работам на улицах города, которые намечены на весну. Самое неприятное, что нас ждут «сплошные перекрытия» улиц. Об этом 14 февраля, после оперативного совещания в мэрии, сказал руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов.

- Две недели назад мы закончили объезд территорий города, улично-дорожной сети, и сформировали планы по сплошному перекрытию. Нам надо, наверное, еще неделю или дней 10... Собственно говоря, мы в начале марта, апрель-май начнем работу по сплошному перекрытию. Почему именно эти сроки? Потому что летом все должны ездить по ровным дорогам, - сказал чиновник.

Также глава комитета сказал, что необходимо синхронизировать работы по нанесению разметки.

- Как только мы укладываем асфальт, нужно нанести разметку, - сказал он.

Однако, список улиц, которые будут ремонтировать, используя метод «сплошного перекрытия», Николай Уханов не смог.

- Знаете, я, наверное, город не так хорошо знаю, поэтому списки в рабочем порядке дадим, - сказал чиновник журналистам.

Отметим, Николай Уханов – человек в мэрии Калининграда новый. Ранее он занимал кресло министра транспорта Пермского края.