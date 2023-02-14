За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Калининградской области выросла на 17 процентов

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За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Калининградской области выросла на 17,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольший рост заболеваемости зарегистрирован среди детей в возрасте 7-14 лет - 24,4 процента. При этом показатели заболеваемости во всех остальных возрастных группах ниже пороговых.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре положительных находок преобладают вирусы гриппа (всего 186 случаев), самым распространенным из них является вирус гриппа В, его доля выросла до 90 процентов. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют бокавирусы и риновирусы.