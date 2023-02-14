В Светлом на борту рыболовного судна зарезали старпома

В Светлом суд арестовал жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в ночь на 11 февраля 2023 года в каюте судна, отшвартованного к причалу и готовящегося к выходу в рейс для лова рыбы. По данным портала «Клопс», обвиняемый в убийстве – капитан судна, который в ходе ссоры зарезал старпома.

Суд принял во внимание, что, хорошо зная членов экипажа судна, капитан может оказать на свидетелей давление и заставить их изменить показания. Поэтому обвиняемого в убийстве решили арестовать на два месяца – до 11 апреля.