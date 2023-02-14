Где в Калининграде установят шумовые полосы и новые светофоры

В Калининграде на безопасность дорог в этом году потратят 186 млн рублей. На эти деньги проведут модернизацию светофоров, обрежут деревья, нанесут дорожную разметку, установят Г-образные опоры и т. д. Об этом 14 февраля после оперативного совещания в мэрии сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Николай Уханов.

В частности, в Калининграде появятся новые светофоры на перекрестках: пр-та Мира – ул. Ковальчук, пр-та Победы – ул. Харьковской.

Шумовые полосы будут установлены по адресам:

ул. Маршала Покрышкина (регулируемый пешеходный переход);

ул. Автомобильная (пешеходный переход в районе д. 22-24);

ул. Докука (в районе д. 36);

ул. Энергетиков (в районе пересечения с ул. Левитана).