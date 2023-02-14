В Калининграде прокуратура потребовала выплатить работникам поликлиники компенсацию за задержку зарплаты

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Прокуратура Ленинградского района Калининграда выявила нарушение трудового законодательства в городской детской поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что учреждение выплатило зарплату свыше 800 работникам за вторую половину декабря 2022 года с нарушением установленного срока. При этом больница не начислила и не выплатила персоналу компенсацию за задержку заработной платы.

Прокурор района внес представление главному врачу учреждения, а также возбудил административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», которое направлено в уполномоченный орган для рассмотрения. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.