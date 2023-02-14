Власти намерены запустить автобусы из «Храброво» в Зеленоградск и Светлогорск

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Региональное министерство инфраструктуры объявило конкурс на перевозки пассажиров из аэропорта «Храброво» в Зеленоградск, Светлогорск и обратно. Об этом сообщается на сайте министерства.

Власти хотят, чтобы на маршрутах работали автобусы малого класса, которые будут выполнять 16 рейсов в день туда и обратно.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 1 марта включительно.

Напомним, вопрос об отсутствии автобусного сообщения между аэропортом и курортными городами был поднят летом 2022 года в ходе прямой линии губернатора с населением.

«Это странно, откровенно говоря. Мне казалось, что этот вопрос как-то решался с транспортниками. Возьмем в работу. Люди приезжают в большом количестве не только в Калининград летом. И достаточно странно, что нет прямой доставки туда», - ответил тогда Антон Алиханов.