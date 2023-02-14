Больше тысячи мест и два бассейна: Какой будет новая школа на улице Левитана

Договор концессии на строительство школы на ул. Левитана власти Калининграда заключили еще в 2022 году.

Как сообщил во вторник, 14 февраля, заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков, обгорожено уже больше половины территории стройки, школа должна быть готова к сентябрю 2024 года.

- Проект, который мы используем, прошел экспертизу еще несколько лет назад. Мы уточняем сметные расчеты, потому что проекту уже два года. Сроки строительства – пока фиксируется текущий год с заходом в 2024 год. Будем ускорять все этапы. Школа должна принять учеников в следующем учебном году, - сказал Игорь Шлыков.

По его словам, в школе будут организованы два бассейна и укрытие. Всего учебное заведение рассчитано на 1101 место.