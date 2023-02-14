Власти сообщили, на каких областных дорогах в этом году сделают освещение

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году на двадцати километрах региональных дорог в Калининградской области будет обустроено новое освещение. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры.

Работы планируется выполнить в 15 населенных пунктах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Освещение сделают на дороге Полесск – Большаково в населенных пунктах Полесск, Шолохово, Саранское, Сосновка, Александровка, Залесье, Каштаново; на дороге Большаково – Черняховск в поселках Большаково, Придорожное, Калиновка, Степное, Липовка, Перелесное, Маевка и Черняховск.

«Каждый год в нацпроект стараемся включать обустройство освещения на региональных трассах в пределах населенных пунктов. В этом году также установим оборудование по дороге, ведущей к паромному терминалу в Балтийске. Эту работу будем продолжать», – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

В 2022 году в рамках нацпроекта дорожники установили освещение на участках региональных дорог Калининград – Балтийск, Калининград – Зеленоградск, Калининград – Крылово через Правдинск, Черняховск – Крылово и Ижевское – Светлый в пределах 18 населенных пунктов.