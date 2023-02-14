Калининградский борец греко-римского стиля стал бронзовым призером чемпионата России

В Башкортостане прошел национальный турнир по греко-римской борьбе. По четыре призовых места в каждой из десяти весовых категорий разыграли 320 представителей 53 регионов РФ.

В одной из наиболее массовых весовых категорий высочайший уровень конкуренции выдержал калининградский борец, мастер спорта России и победитель множества международных соревнований Арслан Зубаиров, который выиграл четыре поединка из пяти возможных среди 38 соперников массой до 72 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта

Воспитанник региональной федерации спортивной борьбы уверенно провел все встречи, кроме полуфинальной. Победив трех соперников из Москвы и Казани с общим счетом 26:0, подопечный заслуженных тренеров России Давида Кадилова и Владимира Хромова уступил в предпоследнем поединке будущему чемпиону из Воронежа со счетом 0:8.

После этого калининградский борец сумел реабилитироваться во встрече за бронзу и снова победить за явным преимуществом, закончив матч против представителя Чечни при счете 10:1.