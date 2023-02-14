Минус два: В мэрии отчитались о снижении количества ДТП в Калининграде

В 2022 году в Калининграде случилось 479 ДТП, это на два меньше, чем за 2021 год. Об этом 14 февраля на оперативном совещании в мэрии сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Николай Уханов, который выступал с отчетным докладом.

- По итогам 12 месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом зарегистрировано снижение количества ДТП. Небольшое. Минус два, - сказал Николай Уханов, отметив, что в авариях погибло 19 человек и 518 получили травмы.

По его словам, основной причиной ДТП остается низкая дисциплина водителей (86% всех аварий): несоблюдение очередности проезда перекрестка, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку.

- До конца первого квартала 2023 года будет закончено обследование улично-дорожной сети, в рамках которого будет определена необходимость установки либо замены дорожных знаков. Мы продолжим дооснащать светофорные объекты повторителями сигнала светофора над проезжей частью. В 2023 году для исключения выезда на встречную полосу движения при осуществлении поворота будет продолжена работа по внесению изменения в светофорное регулирование путем выделения отдельной фазы светофора, - сказал чиновник.

Николай Уханов назвал безопасность дорожного движения одной из приоритетных задач, которые стоят перед администрацией города. В мэрии даже специально разработали тематическую муниципальную программу, создана комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Интересно, что в Калининграде на безопасность дорог в этом году потратят 186 млн рублей. На эти деньги проведут модернизацию светофоров, обрежут деревья, нанесут дорожную разметку, установят Г-образные опоры и т. д.