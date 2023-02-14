В январе в Калининградской области зарегистрировано 863 преступления

В январе 2023 года в Калининградской области зарегистрировано 863 преступления, что на 7,4 процента меньше, чем в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в регионе за месяц совершено 158 мошенничеств (-14,1%), 17 грабежей (+41,7%), 1 разбой (-66,7%), 323 кражи (-8,2%), в том числе 24 квартирные кражи (-4%), 42 кражи с банковского счета (-10,6%).

В общественных местах совершено 193 преступления (+6,6%), в состоянии алкогольного опьянения – 113 преступлений (-1,7%).

В январе 2023 года зарегистрировано вдвое больше преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения (10), в том числе 4 - со смертельным исходом, которых также наблюдается двойной рост.