Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 119 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 7,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ – 10,

Гурьевский городской округ - 4,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 10,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 3,

Советский городской округ - 10,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 1.