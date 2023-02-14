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НовостиОбщество14 февраля 2023 16:05

Житель Полесска задушил приятеля за непристойное предложение

Судебное заседание назначено на 21 февраля
Виктор Сергеев

В Полесске будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября 2022 года в квартире на улице Калининградской. По версии следствия, двое мужчин увлеченно поглощали спиртное, пока один из них не стал проявлять недопустимый, с точки зрения обвиняемого, интерес. Разозлившись на приятеля, мужчина схватил его руками за шею и задушил.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство», судебное заседание назначено на 21 февраля.