В 2022 году в Калининградской области построили 1,3 млн квадратных метров жилья

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В 2022 году в Калининградской области было построено 1 млн 318 тысяч квадратных метров жилья. Это на 3,7 процента больше, чем в 2021 году, сообщается в отчете Калининградстата.

Всего в регионе было возведено 4285 жилых домов, 563 из которых – многоквартирные.

3722 дома построили индивидуальные застройщики, общая площадь частного жилья составила 614 тысяч «квадратов». Из общего числа частных домов 1052 объекта возвели на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.