В Правдинском районе установили три новых ФАПа

В трех поселках Правдинского района построили новые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

ФАПы появились в поселках Зареченское, Костромино и Новостроево. На первые два пункта выделили из федерального и регионального бюджетов более 10 миллионов рублей. Еще по 1,2 миллиона рублей было направлено на благоустройство территории.

ФАП в поселке Новостроево обошелся бюджету в 5,5 млн рублей. В этом модульном фельдшерско-акушерском пункте будут обслуживаться жители сразу двух поселков – Новостроево и Новосёлки, всего около 600 человек, в том числе дети.