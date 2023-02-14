Более 12 тысяч калининградцев прошли иммунизацию от кори

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2022 году в Калининградской области от кори было привито более 12 тысяч человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

По данным ведомства, за последние три года случаев кори на территории области не зарегистрировано. Однако подобные случаи были зафиксированы в других регионах РФ, поэтому было принято решение продолжить вакцинацию и ревакцинацию проживающих в регионе.

Прививки калинниградцы получают в соответствии с планом национального календаря прививок и по эпидпоказаниям. В 2022 году от кори были привиты 12 109 человек, в том числе 9029 детей; ревакцинированы 17 946, из них 13 082 ребенка.

Иммунизация против кори продолжается и в 2023 году. Как рассказала завотделением организации медицинской помощи поликлиники городской больницы № 4 Наталья Чупрова, уведомления о том, что можно прийти и сделать прививку от кори, были разосланы в близлежащие образовательные, медицинские, спортивные и другие учреждения, которые работают с детьми, с тем чтобы их сотрудники пришли и вакцинировались от кори.