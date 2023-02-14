Калининградцы присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Во вторник, 14 февраля, в Калининградской областной детской библиотеке им. А. П. Гайдара отметили Международный день дарения книг. Акция проводилась с 7 февраля. В Калининградской областной научной библиотеке были установлены два бокса: для сбора детской и взрослой литературы

Как сообщает пресс-служба областного правительства, учреждение принимает участие в акции в седьмой раз. За эти годы организован сбор более 10 тысяч книг для юных читателей и многодетных семей, школ-интернатов и социально-реабилитационных центров региона и сельских библиотек. В этом году детская библиотека собрала в рамках акции более трех тысяч книг.

Участником акции также стала Калининградская областная научная библиотека. Она передала в учреждения министерства социальной политики художественную, учебную и научно-популярную литературу. Читатели собрали более 400 книг.

Библиотека госпиталя для ветеранов войн пополнилась почти 300 книгами, более 130 сказок и рассказов передано в отделения Центра помощи семье и детям.