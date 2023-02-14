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НовостиОбщество14 февраля 2023 16:55

На строительство фонтана и благоустройство сквера около «Балтики» выделили 125 млн рублей

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда объявили аукцион по выбору подрядчика, который построит новый фонтан и благоустроит сквер около стадиона «Балтика». Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации. Ранее проект реконструкции прошел экспертизу.

На работы выделено 125,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен построить новый плоский светодинамический фонтан, а также новые тротуары, газоны, клумбы с многолетниками.

«Вдоль проспекта Мира хотим создать липовую аллею, для этого высадят 14 шестиметровых саженцев. Также в проекте три крупные сосны, чтобы в жаркий день тень давали, и елка», - добавили в городской администрации.

Также проектом предусмотрены малые архитектурные формы: урны, фонари и стоянка для велосипедов.