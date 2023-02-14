Вертолетчики Балтфлота отработали поражение морских целей

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации отработали бомбометание и выполнили ракетно-артиллерийские стрельбы в морских полигонах в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Кроме того, вертолетчики выполнили стрельбы из пушечного вооружения Ми-24 по мишеням, имитирующим быстроходные малоразмерные морские цели. Во время вылетов на боевое применение вертолетчики произвели нанесение ударов как поодиночке, так и в составе пар.

По данным Балтфлота, в плановом летно-тактическом учении приняли участие более 10 экипажей ударных вертолетов Ми-24 морской авиации.