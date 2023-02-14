В 2022 году незаконных торговцев в Калининграде оштрафовали на 3 млн рублей

. Фото: мэрия Калининграда

В 2022 году городские власти выписали 771 протокол за несанкционированную торговлю на улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Всего нелегалов оштрафовали на 2,9 млн рублей.

Во вторник, 14 февраля, в городе прошел очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. На ул. Миклухо-Маклая было выписано четыре протокола, вынесено три решения о наложении штрафов на общую сумму 12 000 руб. На перекрестке Московский проспект – ул. Грига выписано 12 протоколов, вынесено 11 решений о наложении штрафов на сумму 44 000 руб.

По данным городских властей, с начала 2023 года выписано 100 протоколов. Документы направлены в адрес мировых судей города для принятия мер административного воздействия.