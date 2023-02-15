Калининград вошел в десятку популярных направлений для путешествий компаниями в марте

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил на основании заявок популярные места для путешествий компаниями в марте.

На первом месте оказался город Сочи, на втором - Санкт Петербург , а на третьем - Москва.

Десять самых популярных направлений для путешествий компаниями в марте:

1. Сочи, Краснодарский край 3235 р. / 5 ночей.

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область 3681 р. / 3 ночи.

3. Москва, Московская область 5444 р. / 4 ночи.

4. Иркутск, Иркутская область 5546 р. / 2 ночи.

5. Казань, Татарстан 3082 р. / 4 ночи.

6. Архыз, Карачаево-Черкесия 12 465 р. / 5 ночей.

7. Калининград, Калининградская область 2590 р. / 5 ночей.

8. Кировск, Мурманская область 5478 р. / 6 ночей.

9. Шерегеш, Кемеровская область 11 425 р. / 6 ночей.

10. Псков, Псковская область 2837 р. / 2 ночи.