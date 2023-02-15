В Калининграде предприниматель погасил долги после ареста двух микроавтобусов и БМВ

. Фото: Служба судебных приставов

В Гурьевском районе приставы заставили предпринимателя погасить крупный долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Коммерсант задолжал поставщику овощей 5,7 млн рублей и не исполнил решение суда добровольно в установленные сроки. Судебный пристав выяснила, что в собственности у предпринимателя имеются два микроавтобуса, один автобус и автомобиль BMW X5.

На весь автопарк был наложен арест, а владелец предупрежден о перспективе изъятия транспортных средств и передачи их на оценку и реализацию.

После ареста транспорта должник перечислил взыскателю 3 млн рублей сразу и предоставил судебному приставу подтверждающий документ. Оставшуюся сумму долга предприниматель обязался выплатить в ближайший месяц в соответствии с мировым соглашением.