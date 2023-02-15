В Калининграде 14 февраля установлен абсолютный температурный рекорд

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Вторник, 14 февраля, завершился в Калининграде новым рекордом. Как рассказали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области», воздух в нашем городе прогрелся до +9,4 градуса. Это новая максимальная суточная температура - предыдущий рекорд (+8,5) держался с 1992 года. Одновременно суточный рекорд обновился в Железнодорожном, где вчера было +9,2 градуса - прежнее достижение составляло +8 градусов и держалось с 1995 года.

Метеорологи объясняют аномальное потепление влиянием Азорского антициклона.