В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 15 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

- ул. Эпроновская 12, 20, 25-29, 31, 33

Старопрегольская наб. 10а

Малый пер. 3;

- ул. Полоцкая 8-22, 26-30, 43

ул. Портовая 5-27, 18

ул. Серпуховская 18-24, 26 (д/с № 19);

пер. Серпуховский 2-12

- Ленинский пр-кт 92-94, 155-161, 88-94

пл. Калинина 17-27

- ул. Багратиона 99-107, 107а (школа № 16), 99-107, 111

На ул. Курортной, 87 и Некрасова, 3 отключение холодной воды продлится с 10.00 до 15.00. На то же время, с 10.00 до 15.00, без воды останутся дома по ул. Волоколамская 2-6, 10-20, 15-33.