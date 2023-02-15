В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 февраля нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в среду, 15 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по адресам:
- ул. Эпроновская 12, 20, 25-29, 31, 33
Старопрегольская наб. 10а
Малый пер. 3;
- ул. Полоцкая 8-22, 26-30, 43
ул. Портовая 5-27, 18
ул. Серпуховская 18-24, 26 (д/с № 19);
пер. Серпуховский 2-12
- Ленинский пр-кт 92-94, 155-161, 88-94
пл. Калинина 17-27
- ул. Багратиона 99-107, 107а (школа № 16), 99-107, 111
На ул. Курортной, 87 и Некрасова, 3 отключение холодной воды продлится с 10.00 до 15.00. На то же время, с 10.00 до 15.00, без воды останутся дома по ул. Волоколамская 2-6, 10-20, 15-33.