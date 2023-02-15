С 16 по 18 мая изменяется расписание поезда «Янтарь»

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В мае на три дня временно изменяется периодичность курсирования фирменного поезда «Янтарь» сообщением Калининград - Москва. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд № 29 не будет отправляться из Москвы 16 мая и, соответственно, прибывать в Калининград 17 мая, а поезд № 30 обратного направления не будет отправляться из Калининграда в Москву 17 мая.

КЖД просит пассажиров учесть эту информацию при планировании поездок и оформлении билетов на поезда дальнего следования калининградского направления.