За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 8-м километре автодороги Романово - Калининград водитель «Мерседеса» сбил 26-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда она получила телесные повреждения.

На улице Емельянова в Калининграде водитель «Рено» сбила на зебре 26-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения.