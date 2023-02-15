Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 187 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 80 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 7,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 12,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 17,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 4,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 25,

Неманский городской округ – 1.