Калининградцы несут в зоопарк фикусы, чтобы оформить террариум для ящериц

В Калининградском зоопарке формируют экспозицию с ящерицами – для этого у населения принимают фикусы и другие растения.

Как сообщает пресс-служба учреждения, горожане уже принесли полтора десятка растений: фикусы всех мастей и видов.

- Цветы отправляем в карантин: опрыскаем специальными средствами, переждем некоторое время и после этого будем декорировать ими экспозиции, - рассказали в зоопарке.

Напомним, новый террариум с земноводными готовятся открыть уже в апреле-мае.

В этой экспозиции будут расти фикусы, которые помогают поддерживать нужный микроклимат в объемах, а ящерицы слизывают капли воды с поверхности листьев и активно используют стволы для передвижения.

Сбор фикусов продолжается. Вы можете принести цветы в любой удобный для вас день и передать через любую кассу зоопарка.