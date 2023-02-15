В Калининградской области на онкологическом учете состоит 220 детей до 18 лет, из них более 5 лет - 111 человек. В 2022 году на учет взяты 34 ребенка. Такие данные приводит главный онколог региона Кирилл Баринов в телеграм-канале «Онкологический центр Калининградской области».

- Все дети получают специализированную онкологическую помощь в детской областной клинической больнице, практически все получают консультации или часть лечения в федеральных центрах, есть возможность получать консультации с помощью телемедицины. Схема лечения детей в нашей стране давно стандартизована, и при одинаковых заболеваниях дети получают одинаковую помощь на всей территории Российской Федерации. За последние годы результаты лечения детей значительно улучшились и пятилетний рубеж переживают более 90% пациентов, - отметил Кирилл Баринов.

Врач пояснил также, что «пятилетний рубеж» – это термин медицинской статистики, который показывает успешность лечения. Если после полученного лечения пациенту удалось преодолеть 5-летний барьер, вероятность рецидива значительно снижается.