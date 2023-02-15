В клипе Киркорова показали, как Калининград превратили в «Нюрнберг»

Кадр из клипа Киркорова. Такой биржу Кенигсберга увидят зрители фильма "Нюрнберг", который снимали в Калининграде.

В новом клипе Филиппа Киркорова «Если ты уйдешь», премьера которого состоялась в соцетях артиста, показали биржу Кёнигсберга. Здание стоит в окружении развалин (их нарисовали на компьютере) – так на экране зрители фильма «Нюрнберг» увидят город, в котором проходил суд над нацистами.

Песня записана для фильма «Нюрнберг», специальный премьерный показ которого пройдет в Светлогорске уже 16 февраля.

«Этот сингл долго ждал своего часа. И он настал! Ведь только любовь может спасти этот мир! Любите! Будьте любимы! Люблю каждого! Любовь в каждом!» - написал Киркоров во «ВКонтакте».

Автором музыки и слов выступил Андрей Резников. А режиссером клипа стал Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17», «Звезда»).

Напомним, картину «Нюрнберг» Николай Лебедев снимал в том числе и в Калининграде. Наш город привлек создателей из-за сохранившейся немецкой архитектуры. Несколько дней киногруппа снимала сцены, которые по сюжету происходят у Дворца правосудия в Нюрнберге, где идет судебный процесс над нацистскими преступниками. Сам процесс ранее отработали в павильонах «Мосфильма». А вот роль Дворца правосудия со знаменитым залом № 600 сыграло здание кёнигсбергской биржи, в котором ныне расположен Музей изобразительных искусств.

«Нюрнберг» выходит в широкий прокат 23 февраля.