МегаФон вернул сигнал старинному маяку на берегу Куршского залива

Инженеры компании улучшили сетевую инфраструктуру в поселке Заливино Калининградской области, где располагаются один из старейших рыболовецких колхозов региона и объект культурного наследия – маяк Риндерорт. Теперь туристы, рыбаки и местные жители смогут пользоваться услугами оператора на максимальных скоростях до 100 Мбит/с.

Чтобы обеспечить в поселке надежную голосовую связь и доступ к быстрому мобильному интернету, МегаФон расширил сеть LTE в диапазоне 1800 Мгц. Этот диапазон позволяет обеспечить наилучшее качество мобильных сервисов за счет проникающей способности частот. Телекоммуникационная инфраструктура охватила качественными услугами связи весь периметр населенного пункта, территорию популярного туристического объекта, а также часть акватории Куршского залива.

Улучшенная инфраструктура связи позволила местному населению пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами наравне с городскими жителями. А туристам, включающим в свой маршрут маяк Риндерорт, – слушать без задержек в максимальном качестве онлайн-гид о становлении исторического памятника частью Музея Мирового океана. Более того, проведенные работы обеспечили стабильную связь на воде – теперь рыбаки будут чувствовать себя в безопасности даже вдали от берега.

«Для комфорта абонентов мы расширяем возможности существующей сети и строим новые объекты связи не только в центральных городах области, но и в отдаленных локациях, уделяя особое внимание туристическим объектам. Калининград – очень интересный и гостеприимный регион. Круглый год к нам приезжают сотни тысяч туристов со всех уголков России, чтобы отдохнуть на песчаных пляжах Балтийского моря, порыбачить в водах Куршского залива, посмотреть на памятники архитектуры. Наша задача – обеспечить их качественными услугами мобильной связи, чтобы гости региона могли в моменте делиться со своими близкими красотами нашего янтарного края», - отмечает Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

Одновременно с ростом скорости передачи данных в поселке существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети – даже при повышенной нагрузке абоненты получат высокое качество связи. Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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