К началу турсезона в Краснолесье откроют высокоскоростной доступ в интернет

Здание кирхи в Краснолесье, построенное в конце XIX века.
Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
До конца марта в поселке в Краснолесье, расположенном на самом востоке Калининградской области, будет запущен высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G). Об этом во время пресс-завтрака рассказал журналистам директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов.
Краснолесье «подключат» к интернету в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Он также предусматривает оснащение малых населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек, мобильной связью.
Поселок Краснолесье, напомним, расположен в Роминтской пуще. Здесь, в частности, находится популярный музей.
По проекту «Устранение цифрового неравенства» в этом году планируется обеспечить мобильной связью и интернетом еще 13 поселков нашего региона.
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