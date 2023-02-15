Ракетные корабли провели стрельбы в Балтийском море

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Малые ракетные корабли Балтийского флота «Зеленый Дол» и «Пассат» провели артиллерийские стрельбы по морской цели в Балтийском море.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, стрельбы выполнялись из 100- и 76-миллиметровых артиллерийских установок по малому морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника, а также по морским минам.

«На учениях военнослужащие проверили свои умения в эксплуатации и отработали навыки в стрельбе из орудий как в составе боевых постов, так и в составе корабля в целом», - отметили в пресс-служба флота.