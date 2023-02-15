Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 февраля 2023 17:02

Ракетные корабли провели стрельбы в Балтийском море

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба Балтфлота

Малые ракетные корабли Балтийского флота «Зеленый Дол» и «Пассат» провели артиллерийские стрельбы по морской цели в Балтийском море.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, стрельбы выполнялись из 100- и 76-миллиметровых артиллерийских установок по малому морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника, а также по морским минам.

«На учениях военнослужащие проверили свои умения в эксплуатации и отработали навыки в стрельбе из орудий как в составе боевых постов, так и в составе корабля в целом», - отметили в пресс-служба флота.