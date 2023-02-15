На будущей стройплощадке возле двухъярусного моста спасли еще два дерева

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На улице Галицкого во доре дома, который намерены снести ради строительства дороги, от вырубки спасли еще два дерева. Растения попадали в зону стройки.

Как сообщает Дирекция ландшафтных парков Калининграда, речь идет о пирамидальном дубе и европейской туе приличных размеров.

«Эти деревья больше, чем обычно получаем от подрядчиков. Их аккуратно выкопали, упаковали, перевезли и посадили в Ашманн-парке», - сообщили в дирекции.

Ранее на Галицкого аналогично выкопали и спасли большую ель.