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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 17:31

В МЧС рассказали подробности пожара в Васильково

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в пятиэтажке в поселке Васильково случился во второй половине дня в среду, 15 февраля. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горел диван в одной из квартир.

«Сотрудники МЧС в условиях плотного задымления нашли в этом архитектурном лабиринте и эвакуировали из здания 14 жильцов, в том числе 4 детей», - сообщили в МЧС.

Никто из людей не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек личного состава, были задействованы 5 спецавтомобилей.