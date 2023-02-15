В МЧС рассказали подробности пожара в Васильково

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в пятиэтажке в поселке Васильково случился во второй половине дня в среду, 15 февраля. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горел диван в одной из квартир.

«Сотрудники МЧС в условиях плотного задымления нашли в этом архитектурном лабиринте и эвакуировали из здания 14 жильцов, в том числе 4 детей», - сообщили в МЧС.

Никто из людей не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек личного состава, были задействованы 5 спецавтомобилей.