Фонд капремонта запускает новый курс по реставрации дверей в Калининграде

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Фонд капремонта Калининградской области вместе с колледжем информационных технологий запускает четвертый по счету учебный курс по реставрации дверей.
Преподавателями курса выступят специалисты-реставраторы, 90% занятий – это практика.
Обучение продлится 72 академических часа. У вас появится возможность заниматься с настоящими историческими дверями.
Выпускники получат свидетельство о повышении квалификации гособразца.
Как рассказали «Комсомолке» в фонде, занятия будут бесплатными.
Оставить заявку на обучающий курс по реставрации дверей можно здесь до 17 марта. Занятия начнутся в апреле.