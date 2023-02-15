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НовостиОбщество15 февраля 2023 17:59

Фонд капремонта запускает новый курс по реставрации дверей в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Фонд капремонта Калининградской области вместе с колледжем информационных технологий запускает четвертый по счету учебный курс по реставрации дверей.

Преподавателями курса выступят специалисты-реставраторы, 90% занятий – это практика.

Обучение продлится 72 академических часа. У вас появится возможность заниматься с настоящими историческими дверями.

Выпускники получат свидетельство о повышении квалификации гособразца.

Как рассказали «Комсомолке» в фонде, занятия будут бесплатными.

Оставить заявку на обучающий курс по реставрации дверей можно здесь до 17 марта. Занятия начнутся в апреле.