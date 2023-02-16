Антон Алиханов рассказал, на ремонт каких больниц выделили 175 млн рублей

В Калининградской области продолжают капитально ремонтировать больницы и поликлиники по нацпроекту и по региональной госпрограмме. На это на 2023 год выделено 175 миллионов рублей.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, самый масштабный объект – поликлиника в Озерске. В планах там заменить водосточную систему, все коммуникации, отремонтировать внутренние помещения.

Ждет ремонт и Черняховскую инфекционную больницу – здесь капитально отремонтируют палаты.

Губернатор сообщил, что также по этой программе:

- приведут в порядок филиалы городской детской поликлиники на Садовой и Космонавта Леонова;

- полностью отремонтируют здание дневного стационара в Правдинске;

- обновят кровлю диагностической поликлиники областной клинической больницы и одного из корпусов психиатрической больницы № 2 в Прибрежном;

- отремонтируют кабинет под установку маммографа в Мамоново.