Антон Алиханов рассказал, на ремонт каких больниц выделили 175 млн рублей

В Калининградской области продолжают капитально ремонтировать больницы и поликлиники по нацпроекту и по региональной госпрограмме. На это на 2023 год выделено 175 миллионов рублей.
Как сообщил в телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, самый масштабный объект – поликлиника в Озерске. В планах там заменить водосточную систему, все коммуникации, отремонтировать внутренние помещения.
Ждет ремонт и Черняховскую инфекционную больницу – здесь капитально отремонтируют палаты.
Губернатор сообщил, что также по этой программе:
- приведут в порядок филиалы городской детской поликлиники на Садовой и Космонавта Леонова;
- полностью отремонтируют здание дневного стационара в Правдинске;
- обновят кровлю диагностической поликлиники областной клинической больницы и одного из корпусов психиатрической больницы № 2 в Прибрежном;
- отремонтируют кабинет под установку маммографа в Мамоново.