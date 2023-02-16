Новый бассейн для бегемотов в зоопарке Калининграда спроектируют не раньше чем через 5 лет

. Фото: Александр КАТЕРУША

Зимний павильон бегемотов в Калининградском зоопарке морально устарел, несмотря на то, что он соответствует нормам содержания этого вида. В зоопарке мечтают построить бегемотам новый вольер с бассейном.

«Мы даже знаем какой - как в Берлинском зоопарке, с большими пляжами, живыми растениями, системой цикличной водоочистки. Когда начнем проектирование, ориентироваться будем на самых лучших», - отметили в пресс-службе зоопарка.

Правда, пока точные даты не называют. В скором времени появления нового вольера ждать не приходится.

- Проектировать новое помещение с бассейном для содержания бегемотов начнем не раньше чем через 5 лет. Задача на ближайшие пять лет - улучшить жизнь тех животных, чьи условия содержания не отвечают современным требованиям. Например, вольеры для медведей, зимний павильон сурикатов, павильон для фламинго, террариум, жирафник, - сообщили «КП» в пресс-службе зоопарка.