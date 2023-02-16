В поселке Суворово Гвардейского района освещение сделают после жалобы губернатору

Гвардейскому муниципалитету губернатор Антон Алиханов поручил разработать проектно-сметную документацию на освещение в поселке Суворово. Работы планируется выполнить в рамках программы конкретных дел.

В среду, 15 февраля, губернатор провел прием граждан – на нем жители Суворово и пожаловались на отсутствие освещения.

Они отметили, что остро стоит необходимость в обустройстве уличного освещения, в том числе дороги, ведущей к остановке школьного автобуса.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Суворово проживает порядка 80 человек.